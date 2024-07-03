Новий прем'єр Нідерландів запевнив Зеленського, що продовжуватиме допомогу Україні

Як розповів Схоф, Зеленський привітав призначення нового уряду в Нідерландах. У свою чергу прем'єр Нідерландів запевнив, що підтримка України залишатиметься твердою.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в політичному, військовому та фінансовому плані проти російської агресії, чого б це не коштувало і скільки б це не коштувало", - додав Схоф.

Він також зазначив, що чекає на особисту зустріч із Зеленським у ході саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Оновлено 16:24

Зеленський написав, що під час розмови побажав Схофу успіху у його місії. За словами президента, відносини між країнами ще ніколи не були такими міцними.

"Ми запланували нашу зустріч, щоб продовжити їхній розвиток", - зазначив глава держави.

Зеленський також уточнив, що Україна розраховує на збереження лідерської ролі Нідерландів у пункті формули миру, який стосується відновлення справедливості, та розширення навчання українських пілотів.