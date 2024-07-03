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Новий прем'єр Нідерландів запевнив Зеленського, що продовжуватиме допомогу Україні

Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом. Лідери обговорювали допомогу Україні у війні з росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу нідерландського уряду у Twitter та главу української держави у Telegram.

Як розповів Схоф, Зеленський привітав призначення нового уряду в Нідерландах. У свою чергу прем'єр Нідерландів запевнив, що підтримка України залишатиметься твердою.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в політичному, військовому та фінансовому плані проти російської агресії, чого б це не коштувало і скільки б це не коштувало", - додав Схоф.

Він також зазначив, що чекає на особисту зустріч із Зеленським у ході саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Оновлено 16:24

Зеленський написав, що під час розмови побажав Схофу успіху у його місії. За словами президента, відносини між країнами ще ніколи не були такими міцними.

"Ми запланували нашу зустріч, щоб продовжити їхній розвиток", - зазначив глава держави.

Зеленський також уточнив, що Україна розраховує на збереження лідерської ролі Нідерландів у пункті формули миру, який стосується відновлення справедливості, та розширення навчання українських пілотів.

Що передувало

Нагадаємо, торік у Нідерландах відбулися парламентські вибори. Перемогу здобула ультраправа "Партія свободи" на чолі з Гертом Вілдерсом.

У своїй передвиборчій програмі Вілдерс обіцяв, що не продовжуватиме допомогу Україні. Зокрема, він хотів відмовитись від поставок F-16 українським захисникам.

Вілдерс так і не зміг стати прем'єром, оскільки про це не вдалося домовитись всередині парламенту.

При цьому колишній прем'єр Нідерландів Марк Рютте, який на цій посаді надавав Україні військову та економічну допомогу, стане новим генсеком НАТО. Він замінить Єнса Столтенберга.

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Володимир ЗеленськийДопомога УкраїніВійськова допомога