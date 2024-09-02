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Новий прем'єр Нідерландів вперше відвідав Україну

Фото: президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф (netherlands mfa gov ua)
Автор: Наталія Кава

Новий прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф у понеділок, 2 вересня, вперше приїхав в Україну. Разом із президентом Володимиром Зеленським вони відвідали Запоріжжя.

Як повідомляє РБК-Україна, про візит Схофа повідомив Зеленський у себе в Telegram.

Під час візиту до Запоріжжя Зеленський і Схоф відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів міста. Також вони поспілкувались з учнями 1-го та 11-го класів.

Під час візиту премʼєр-міністр Нідерландів наголосив, що дуже важливо залишатися в Україні, навчатися й розвиватися тут. 

"Ми розуміємо, наскільки це стресові умови, наскільки вам непросто. Але, будь ласка, робіть це. Нідерланди залишаються з Україною, залишаються з вами економічно, політично, фінансово, мілітарно - у всіх сенсах", - сказав він.

Що передувало

Минулого року у Нідерландах відбулися парламентські вибори, на яких перемогла ультраправа "Партія свободи" на чолі з Гертом Вілдерсом. Під час виборчої програми Вілдерс обіцяв, що не продовжуватиме допомогу Україні. Він хотів відмовитись від поставок F-16 українським захисникам. Однак Вілдерс не зміг стати прем'єром, оскільки про це не вдалося домовитись всередині парламенту.

Водночас колишній прем'єр Нідерландів Марк Рютте, який на цій посаді надавав Україні військову та економічну допомогу, стане новим генсеком НАТО. Він замінить Єнса Столтенберга.

Дік Схоф - нідерландський урядовець та держслужбовець, який обіймав різні високопосадові посади у Нідерландах. Він був відомий своєю роботою як координатор національної безпеки та антитерористичних заходів у Нідерландах. У цій ролі він відповідав за координацію заходів безпеки, попередження терактів та управління кризовими ситуаціями.

Схоф був призначений прем'єр-міністром Нідерландів 2 липня 2024 року. Він є колишнім керівником голландської служби безпеки та розвідки і став компромісною кандидатурою після перемоги правопопулістської партії PVV на виборах

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