Новий прем'єр Нідерландів вперше відвідав Україну

Під час візиту до Запоріжжя Зеленський і Схоф відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів міста. Також вони поспілкувались з учнями 1-го та 11-го класів.

Під час візиту премʼєр-міністр Нідерландів наголосив, що дуже важливо залишатися в Україні, навчатися й розвиватися тут.

"Ми розуміємо, наскільки це стресові умови, наскільки вам непросто. Але, будь ласка, робіть це. Нідерланди залишаються з Україною, залишаються з вами економічно, політично, фінансово, мілітарно - у всіх сенсах", - сказав він.

Що передувало

Минулого року у Нідерландах відбулися парламентські вибори, на яких перемогла ультраправа "Партія свободи" на чолі з Гертом Вілдерсом. Під час виборчої програми Вілдерс обіцяв, що не продовжуватиме допомогу Україні. Він хотів відмовитись від поставок F-16 українським захисникам. Однак Вілдерс не зміг стати прем'єром, оскільки про це не вдалося домовитись всередині парламенту.