Новий прем'єр Канади запросив Зеленського на саміт G7

За словами Карні, він передав Зеленському запрошення на саміт G7 під час телефонної розмови, яка відбулась напередодні.

"Президент Зеленський був запрошений на зустріч G7 в Альберті в червні", - сказав речник уряду Канади.

Канада, яка цього року головує в "Групі семи", прийматиме саміт у Кананаскісі, що в західній канадській провінції Альберта, 15-17 червня.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Зеленський та Карні провели телефонну розмову. Детально про те, що вони обговорювали - читайте у матеріалі РБК-Україна.

G7

Нагадаємо, до складу G7 входять Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США. З 12 по 14 березня міністри закордонних справ G7 зібралися у канадському місті Ла-Мальбе. Канада розпочала своє головування в G7 з 1 січня 2025 року.

У червні 2025 року в Кананаскісі, провінція Альберта, Канада, відбудеться саміт лідерів країн "Великої сімки". Цей захід, який відзначає 50-ту річницю першого саміту G7, стане важливою подією для обговорення глобальних викликів та пошуку спільних рішень.

Очікується, що під час саміту лідери G7 обговорять питання міжнародної безпеки та стабільності, зокрема ситуації в Україні та заходи щодо стримування агресивних дій Росії.