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Новий прем’єр Канади потрапив у скандал через плагіат у дисертації

Канада, Субота 29 березня 2025 23:39
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Новий прем’єр Канади потрапив у скандал через плагіат у дисертації Фото: новий прем’єр Канади Марк Карні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Новий прем’єр Канади Марк Карні опинився в центрі скандалу через звинувачення у плагіаті. Вчені виявили щонайменше 10 некоректних запозичень у його докторській дисертації, захищеній в Оксфорді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на National Post.

Керівник докторської дисертації Марка Карні в Оксфордському університеті нещодавно розповіла, що Карні закінчив свою дисертацію "надзвичайно швидко" менш ніж за два роки.

The National Post отримала копію докторської дисертації Карні 1995 року з економіки в Оксфордському університеті під назвою "Динамічна перевага конкуренції". За їх даними, згідно з висновком трьох університетських академіків, які перевіряли матеріал, там є 10 випадків очевидного плагіату.

У кількох розділах своєї дисертації Карні нібито використовував повні цитати, парафрази або дещо модифіковані цитати з чотирьох попередніх робіт без належного визнання чи зазначення авторства.

"Він просто прямо повторює без цитат. Це те, що ми називаємо плагіатом", - сказав доцент і член консультативного комітету президента UBC Okanagan з дисципліни студентів, який займається справами про плагіат для університету, Джеффрі Сігалет.

У четвер увечері, через кілька годин після надсилання заяви Мейєра, речник ліберальної кампанії Ізабелла Орозко-Медісон назвала звинувачення в плагіаті "безвідповідальною неправильною характеристикою" роботи Карні.

Новий прем'єр-міністр Канади

​Марк Карні, колишній керівник Центрального банку Канади та Банку Англії, обраний наступником Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра Канади.

У березні 2025 року він отримав найбільшу підтримку від членів правлячої Ліберальної партії, випередивши інших кандидатів, зокрема колишню міністерку фінансів Христю Фріланд.

Карні, якого вважають "новачком" у політиці, раніше працював у інвестиційному банку Goldman Sachs, а також обіймав посаду спеціального посланника ООН з питань клімату та фінансів.

Під час передвиборчої кампанії він наголошував на необхідності відновлення економіки Канади та підтримці відповідних заходів у відповідь на торговельні виклики з боку США.

Детальніше по нового прем'єра, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Докладніше про те, чому Трюдо пішов з посади прем'єра Канади та що означатиме ця зміна для України - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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