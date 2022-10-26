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Новий прем'єр Італії невдовзі може відвідати Україну, - ЗМІ

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Середа 26 жовтня 2022 11:10
Новий прем'єр Італії невдовзі може відвідати Україну, - ЗМІ Фото: новообраний прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Новообрана прем'єрка Італії Джорджа Мелоні у першій половині листопада може приїхати до України з візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

Як зазначає видання, Мелоні планує зустрітися з лідером США Джо Байденом, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, а потім із українським президентом Володимиром Зеленським.

Скоріш за все, поїздки нового прем'єра розпочнуться вже з початку наступного місяця. Україну вона може відвідати до 15 листопада, перед самітом "Великої двадцятки" в Індонезії.

Там також наголошують, що поїздка до Києва буде залежати від ситуації з безпекою в Україні.

Раніше Джорджа Мелоні заявила про свою повну підтримку Києва після отримання поздоровлень від президента України Володимира Зеленського з її перемогою на виборах.

Крім того, Мелоні, перша жінка-прем'єр-міністр Італії, пообіцяла провести країну через одні з найважчих часів з часів Другої світової війни та підтримувати Україну у її війні з Росією.

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