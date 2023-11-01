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Новий посол Чехії розпочав роботу в Україні

Київ, Середа 01 листопада 2023 18:49
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Новий посол Чехії розпочав роботу в Україні Фото: новий посол Чехії в Україні Радек Пех та заступник глави МЗС України Євген Перебийніс (mfa.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Новопризначений посол Чехії в Україні Радек Пех прибув до Києва та вручив у Міністерстві закордонних справ копії вірчих грамот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Як зазначають у відомстві, копії вірчих грамот прийняв заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс.

Український чиновник високо оцінив активізацію політичного та секторального діалогу між Україною та Чехією, насамперед у контексті протидії агресії російських окупантів. Також Перебийніс подякував Чехії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Окрему увагу під час зустрічі дипломати приділили європейській та євроатлантичній інтеграції України.

Варто зауважити, що вручення вірчих грамот фактично означає початок роботи посла.

Допомога Україні від Чехії

Нагадаємо, Чехія є одним із союзників України після того, як росіяни розпочали своє повномасштабне вторгнення.

Зокрема, Прага надала українським солдатам військову техніку, у тому числі танки, бойові броньовані машини та гаубиці.

Також нещодавно у Міноборони Чехії анонсували передачу Україні ліцензії на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2.

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