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Новый посол Чехии начал работу в Украине

Киев, Среда 01 ноября 2023 18:49
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Новый посол Чехии начал работу в Украине Фото: новый посол Чехии в Украине Радек Пех и замглавы МИД Украины Евгений Перебийнис (mfa.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Новоназначенный посол Чехии в Украине Радек Пех прибыл в Киев и вручил в Министерстве иностранных дел копии верительных грамот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как отмечают в ведомстве, копии верительных грамот принял заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис.

Украинский чиновник высоко оценил активизацию политического и секторального диалога между Украиной и Чехией, прежде всего в контексте противодействия агрессии российских оккупантов. Также Перебийнис поблагодарил Чехию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отдельное внимание в ходе встречи дипломаты уделили европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Стоит заметить, что вручение верительных грамот фактически означает начало работы посла.

Помощь Украине от Чехии

Напомним, Чехия является одним из союзников Украины после того, как россияне начали свое полномасштабное вторжение.

В частности, Прага предоставила украинским солдатам военную технику, в том числе танки, боевые бронированные машины и гаубицы.

Также недавно в Минобороны Чехии анонсировали передачу Украине лицензии на производство штурмовых винтовок CZ BREN 2.

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