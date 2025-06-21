Новий підхід до санкцій: як Зеленський пропонує "роззброїти" Росію

Росія планує отримати ще понад 800 високоточних верстатів для виробництва зброї. Однак, якщо на компанії виробників накласти санкції, то заблокувати окупантам доступ до обладнання можна буде навіть віддалено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами 20 червня.
"Санкції. Важливо ось що, велика робота у нас по санкціях проводиться. І зараз ми на “Сімці” обговорили пакет Британії, вони його зробили, пакет Канади зробили і нові будуть кроки. Також ми обговорили з Урсулою 18-й пакет. Він буде", - повідомив президент.
Зеленський розповів, що Російська Федерація досі від деяких країн отримує верстати, які надалі працюють на виробництво зброї.
"Найближчим часом вони хочуть отримати 860 додаткових верстатів для свого оборонно-промислового комплексу", - зазначив він.
Як розповів Зеленський, ці постачання до Росії відбуваються відразу з кількох країн. Зокрема, президент розповів, що Москва отримує верстаки від:
"Є навіть назви цих компаній, вони відомі. Ми передали всю цю інформацію всім країнам, нашим партнерам, всім - і ЄС, і США. Це новий підхід. Ми дуже просимо на ці компанії на всі накласти санкції", - наголосив глава України.
На питання про те, що можуть зробити ці компанії, якщо вони будуть боятися застосування санкцій, Зеленський відповів, що верстати зараз можна зупинити навіть віддалено.
"Як сучасні верстати, які постачалися сучасними світовими компаніями, важливо, що вони працюють з електронікою на відстані. І ці компанії можуть реально їх відключити, і ці верстати не будуть працювати. І це реально уповільнення процесу. Тобто це, як без зброї роззброювати Росію, важливий момент. Сьогодні служба зовнішньої розвідки показала мені список, там 26 країн, в які вони відправили відповідну інформацію", - підсумував він.
Зауважимо, що під час повномасштабної війни проти Росії були введені масштабні санкції з боку інших держав та міжнародних організацій.
Обмеження торкнулися різних сфер, зокрема фінансової системи, торгівлі, транспорту, енергетики та оборонного сектору. Метою стало послаблення економічного потенціалу Росії та ускладнення її здатності вести війну.
Нагадаємо, що в середині червня Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти Росії, Білорусі, Ірану та КНДР.
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