Новий підхід до санкцій: як Зеленський пропонує "роззброїти" Росію

"Санкції. Важливо ось що, велика робота у нас по санкціях проводиться. І зараз ми на “Сімці” обговорили пакет Британії, вони його зробили, пакет Канади зробили і нові будуть кроки. Також ми обговорили з Урсулою 18-й пакет. Він буде", - повідомив президент.

Зеленський розповів, що Російська Федерація досі від деяких країн отримує верстати, які надалі працюють на виробництво зброї.

"Найближчим часом вони хочуть отримати 860 додаткових верстатів для свого оборонно-промислового комплексу", - зазначив він.

Як розповів Зеленський, ці постачання до Росії відбуваються відразу з кількох країн. Зокрема, президент розповів, що Москва отримує верстаки від:

52 компаній із Китаю,

15 компаній від Тайваню,

13 компаній від Німеччини,

8 компаній від Чехії,

6 компаній від Південної Кореї,

3 компанії від Японії,

3 компанії від Індії,

одна компанія постачає компоненти з США.

"Є навіть назви цих компаній, вони відомі. Ми передали всю цю інформацію всім країнам, нашим партнерам, всім - і ЄС, і США. Це новий підхід. Ми дуже просимо на ці компанії на всі накласти санкції", - наголосив глава України.

На питання про те, що можуть зробити ці компанії, якщо вони будуть боятися застосування санкцій, Зеленський відповів, що верстати зараз можна зупинити навіть віддалено.

"Як сучасні верстати, які постачалися сучасними світовими компаніями, важливо, що вони працюють з електронікою на відстані. І ці компанії можуть реально їх відключити, і ці верстати не будуть працювати. І це реально уповільнення процесу. Тобто це, як без зброї роззброювати Росію, важливий момент. Сьогодні служба зовнішньої розвідки показала мені список, там 26 країн, в які вони відправили відповідну інформацію", - підсумував він.