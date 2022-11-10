Новий пакет військової допомоги від США для України: що до нього увійшло

У четвер, 10 листопада, Сполучені Штати оголосили про надання нового пакету військової допомоги для України. До нього увійшли ракети для систем протиповітряної оборони та снаряди для артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони США.
Міністерство оборони оголошує про надання допомоги у сфері безпеки на суму до 400 мільйонів доларів для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. У списку зазначили наступне:
В умовах безжальних та жорстоких повітряних атак Росії на критично важливу інфраструктуру України додаткові можливості протиповітряної оборони мають вирішальне значення. Ракети Hawk, які будуть модернізовані за рахунок коштів "Ініціативи сприяння безпеці України", доповнять нещодавнє зобов'язання Іспанії надати пускові установки Hawk, щоб допомогти Україні впоратися із цією загрозою.
Системи ППО ближнього радіуса дії Avenger також нададуть Україні можливість захищати українські війська та критично важливу інфраструктуру від безпілотних літальних систем та гелікоптерів.
Загалом Сполучені Штати виділили понад 19,3 мільярда доларів США на допомогу Україні в галузі безпеки з моменту приходу до влади адміністрації Джо Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили Україні понад 21,4 мільярда доларів на допомогу у забезпеченні безпеки та понад 18,6 мільярда доларів з початку жорстокого вторгнення Росії 24 лютого.
Щоб задовольнити зростаючі потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові можливості.
Нагадаємо, що у четвер, 10 листопада, США оголосили про надання нового пакету військової допомоги для України. Збройним силам України передадуть додаткові ракети для систем протиповітряної оборони.
Також повідомлялось, що у п'ятницю, 4 листопада, США оголосили, що передадуть Україні танки Т-72 та системи протиповітряної оборони Hawk.
У жовтні стало відомо, що Україна надіслала запит на постачання американських зенітно-ракетних комплексів Avenger для боротьби з іранськими дронами-камікадзе.
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