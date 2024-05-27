Новий пакет санкцій ЄС проти Росії знизить шанси бізнесу обійти їх, - МЗС Литви

Новий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії зробить менш імовірним для бізнесу обхід санкцій блоку, ніж попередні.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Переговори про пакет санкцій тривають, і схоже, що у нас може вийти хороший 14-й пакет. Сильніший, ніж попередні. Зрозуміло, що є низка пунктів, які ми включили. Я знову вдячний литовським службам, які зробили великий внесок як у формулювання пакета, так і в пункти, узгоджені під час переговорів", - заявив він.
Міністр зазначив, що 14-й пакет санкцій закриває низку лазівок, які залишаються або все ще виявляються в інших пакетах.
Крім того, за словами очільника литовської дипломатії, переговори між державами ще не закінчені, тому остаточні результати ще можуть змінитися.
Європейський союз уже запровадив 13 пакетів санкцій проти Росії у відповідь на її вторгнення до України. Наразі триває робота над 14-м пакетом, який, за очікуваннями, включатиме додаткові санкції проти 21 російської компанії. Перелік цих компаній поки що не оприлюднений, але, ймовірно, до нього увійдуть підприємства, які задіяні у військово-промисловому комплексі або сприяють режиму російського диктатора Володимира Путіна.
ЄС також прагне посилити санкції проти режиму Лукашенка, який підтримує війну проти України. Це може включати обмеження доступу до фінансових ринків або заборону імпорту певних товарів.
Деякі ЗМІ повідомляють, що ЄС також може розглянути можливість запровадження нових санкцій проти Росії, таких як ембарго на експорт російської нафти чи газу.
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