Новий пакет санкцій ЄС проти Росії знизить шанси бізнесу обійти їх, - МЗС Литви

"Переговори про пакет санкцій тривають, і схоже, що у нас може вийти хороший 14-й пакет. Сильніший, ніж попередні. Зрозуміло, що є низка пунктів, які ми включили. Я знову вдячний литовським службам, які зробили великий внесок як у формулювання пакета, так і в пункти, узгоджені під час переговорів", - заявив він.

Міністр зазначив, що 14-й пакет санкцій закриває низку лазівок, які залишаються або все ще виявляються в інших пакетах.

Крім того, за словами очільника литовської дипломатії, переговори між державами ще не закінчені, тому остаточні результати ще можуть змінитися.