Новий пакет санкцій ЄС буде націлений на "тіньовий флот" Росії, - Bloomberg

Інформацію про плани Євросоюзу "атакувати" "тіньовий флот" Росії, за допомогою якого вона експортує свою нафту, розкрили виданню неназвані джерела.

За їхніми словами, наступний пакет також включатиме санкції проти окремих осіб, які беруть участь у торгівлі. Обговорення обмежень, що увійдуть до нового пакету, триває.

Нові санкції в ЄС планують ухвалити до кінця цього року.

Варто зауважити, що Росія зібрала "тіньовий флот" для експорту нафти після того, як "Велика сімка" запровадила стелю цін на російську нафту у 60 доларів за барель.