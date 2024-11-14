Новый пакет санкций ЕС будет нацелен на "теневой флот" России, - Bloomberg

Информацию о планах Евросоюза "атаковать" "теневой флот" России, при помощи которого она экспортирует свою нефть, раскрыли изданию неназванные источники.

По их словам, следующий пакет также будет включать санкции против отдельных лиц, которые участвуют в торговле. Обсуждения ограничений, которые войдут в новый пакет, продолжается.

Новые санкции в ЕС планируют утвердить до конца этого года.

Стоит заметить, что Россия собрала "теневой флот" для экспорта нефти после того, как "Большая семерка" ввела потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель.