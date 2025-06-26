Новий обмін полоненими: Україна повернула ще одну групу захисників

Між Україною та Росією у четвер, 26 червня, відбувся черговий один етап обміну військовополоненими.
Що відомо про новий етап великого обміну - в матеріалі РБК-Україна.
"Продовжуємо обміни, іще один етап. Сьогодні повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 22-го року. Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища", - написав Зеленський.
За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, в Україну повертаються воїни ЗСУ, НГУ, ДПСУ. Серед них - військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ.
Також є оборонці Маріуполя та ті, хто потрапив у полон у 2022 році. Деякі Захисники перебували у статусі пошуку і не були підтверджені країною-агресором.
Серед повернутих є також офіцери. Найстаршому звільненому - 62 роки, наймолодшому - 24 роки.
"Цей процес - результат наполегливої роботи, яку здійснюють державні органи, що входять до складу Коордштабу з питань поводження з військовополоненими. Вона здійснюється за дорученням Президента України", - написав Лубінець.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що більшість звільнених перебували у полоні ще з 2022 року.
"Історії деяких з них - справжнє диво. Їх вважали зниклими безвісти, але навіть попри невідомість, держава продовжувала пошуки. І сьогодні вони з нами", - написав він.
Україна та Росія під час першого раунду перемовин у Стамбулі 16 травня домовилися про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Він відбувся у три етапи з 23 по 25 травня.
Вже за результатами другого раунду переговорів у Туреччині 2 червня сторони домовилися про новий масштабний обмін. Сторони домовилися обміняти "всіх на всіх" важкопоранених та тяжкохворих військових, а також усіх полонених віком від 18 до 25 років.
До сьогоднішнього обміну рамках нових домовленостей було проведено вже п'ять обмінів - 9, 10, 12, 14, 19 та 20 червня. Так, під час попереднього додому повернулися воїни Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також ДПСУ та Нацгвардії.
Це був черговий етап обміну полоненими в категорії "важкопоранені та тяжкохворі". Серед звільнених знову були оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року.
Нагадаємо, що, крім того, в Стамбулі делегації України та РФ домовилися про повернення тіл у форматі "6000 на 6000".
Останній етап обміну в рамках цих домовленостей відбувся 16 червня і всього у підсумку росіяни передали 6057 тіл.
Втім, виявилося, що серед репатрійованих є і тіла військових РФ. За словами президента Володимира Зеленського, тіла 20 людей, які Україні передали як загиблих військових, виявилися росіянами.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що Україна вже повернула тіла трьох російських військовослужбовців назад російській стороні під час заходів репатріації українських захисників.
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