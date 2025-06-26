Новий обмін полоненими: Україна повернула ще одну групу захисників

Фото: новий обмін полоненими відбувся між Україною та РФ (t.me/V_Zelenskiy_official)

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, в Україну повертаються воїни ЗСУ, НГУ, ДПСУ. Серед них - військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ.

Також є оборонці Маріуполя та ті, хто потрапив у полон у 2022 році. Деякі Захисники перебували у статусі пошуку і не були підтверджені країною-агресором.

Серед повернутих є також офіцери. Найстаршому звільненому - 62 роки, наймолодшому - 24 роки.

"Цей процес - результат наполегливої роботи, яку здійснюють державні органи, що входять до складу Коордштабу з питань поводження з військовополоненими. Вона здійснюється за дорученням Президента України", - написав Лубінець.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що більшість звільнених перебували у полоні ще з 2022 року.

"Історії деяких з них - справжнє диво. Їх вважали зниклими безвісти, але навіть попри невідомість, держава продовжувала пошуки. І сьогодні вони з нами", - написав він.

Фото: новий обмін полоненими відбувся між Україною та РФ (t.me/Klymenko_MVS)

Обміни полоненими між Україною та РФ

Україна та Росія під час першого раунду перемовин у Стамбулі 16 травня домовилися про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Він відбувся у три етапи з 23 по 25 травня.

Вже за результатами другого раунду переговорів у Туреччині 2 червня сторони домовилися про новий масштабний обмін. Сторони домовилися обміняти "всіх на всіх" важкопоранених та тяжкохворих військових, а також усіх полонених віком від 18 до 25 років.

До сьогоднішнього обміну рамках нових домовленостей було проведено вже п'ять обмінів - 9, 10, 12, 14, 19 та 20 червня. Так, під час попереднього додому повернулися воїни Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також ДПСУ та Нацгвардії.

Це був черговий етап обміну полоненими в категорії "важкопоранені та тяжкохворі". Серед звільнених знову були оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року.

Нагадаємо, що, крім того, в Стамбулі делегації України та РФ домовилися про повернення тіл у форматі "6000 на 6000".

Останній етап обміну в рамках цих домовленостей відбувся 16 червня і всього у підсумку росіяни передали 6057 тіл.