Новий Nissan Micra став електромобілем: як змінилася легендарна модель

Цей раз Nissan пішов шляхом запозичення, донором моделі став електричний хетчбек Renault 5. Цей вибір був зроблений доволі давно: перші тизери нової моделі були опубліковані ще на початку 2022 року.

Довжина нової Micra – менше чотирьох метрів, ширина – 1,8 м, а колісна база – 2,54 м. Об'єм багажника становить 326 літрів. Інтер'єр новинки може похвалитися комбінованою обробкою тканиною та шкірозамінником. Екрани приладів та медіасистеми по 10,1 дюйми кожен упаковані в єдиний блок, бортова електроніка підтримує сервіси Google.

В основі електромобіля лежить платформа AmpR Small з електромотором на передній осі. Nissan Micra запропоновано у двох версіях. Базова має двигун потужністю 122 к.с. та тягову батарею ємністю 40 кВт*год, а "старша" модифікація – 150 к.с. та 52 кВт*год відповідно. Паспортний запас ходу на одному заряді батареї становить 308 та 408 км за циклом WLTP.

Випускатимуть новий Nissan Micra у Франції, на заводі Renault у Дуе. Японський хетчбек вийде на європейські ринки до кінця цього року, тоді стануть відомі й ціни.