У Японії і не тільки: Nissan закриє одразу кілька заводів через глобальну кризу

Компанія Nissan закриває одразу кілька заводів. Автовиробник збирається припинити виробництво на двох майданчиках у Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Оптимізація зачепить і ряд зарубіжних підприємств: під "оптимізацію" пустять заводи в Південній Африці, Індії, Аргентині та Мексиці. Таким чином Nissan, що зазнає фінансового лиха, збирається знизити поточні витрати. Втім, сам виробник плани щодо скорочення надлишкових потужностей поки що не підтверджує.

У Японії Nissan розглядає можливість позбутися двох заводів. Перший – завод в Опамі, який працює з 1961 року та здатний випускати близько 240 тисяч автомобілів щороку. Наприкінці 2024 року на майданчику працювало близько 3900 осіб. У 2010 році на її конвеєр став Leaf.

Другий кандидат на закриття – завод у Сенані, яким Nissan володіє лише наполовину через компанію Nissan Shatai. Підприємство потужністю 150 тисяч машин на рік випускає комерційні автомобілі, у штаті числяться близько 1200 осіб.

Якщо обидва заводи закриються, у Nissan у Японії залишиться лише три автоскладальні майданчики – у префектурі Тотігі, а також Nissan Motor Kyushu та Nissan Shatai Kyushu у префектурі Фукуока.

Новий глава Nissan Іван Еспіноза раніше заявив, що в рамках антикризової стратегії до 2027 року компанія закриє сім заводів у всьому світі. Це спричинить скорочення 20 тисяч робочих місць.