Новий кросовер Peugeot 3008 їде в Україну: названі ціни та мотори

Кросовер Peugeot 3008 найближчим часом вийде на український ринок. У офіційному представництві бренду розкрили ціни та усі технічні подробиці новинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що Peugeot 3008 буде оснащений гібридною силовою установкою 1.2 Hybrid 136. Завдяки поєднанню бензинового 1,2-літрового турбодвигуна та електромотора, а також трансмісії e-DCS6, авто витрачає 5,4-5,6 л на 100 км у змішаному циклі.Ціна Peugeot 3008 1.2 Hybrid 136 у версії ALLURE починається від 1 389 000 гривень.

У виконанні GT французький кросовер має 55-літровий паливний бак. З урахуванням нормативного споживання пального 5,4-5,6 л на 100 км, загальна дистанція пробігу між заправками може сягати близько 1000 км.

Окрім того, для новинки доступний бензиновий турбодвигун 1.6 PureTech на 180 к.с. потужності та 300 Нм крутного моменту, що працює у поєднанні з 6-ступеневою автоматичною коробкою передач. Ціни на французький кросовер з 180-сильним мотором починаються від 1 389 000 гривень.