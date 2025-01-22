Новый кроссовер Peugeot 3008 едет в Украину: названы цены и моторы

Кроссовер Peugeot 3008 в ближайшее время выйдет на украинский рынок. В официальном представительстве бренда раскрыли цены и все технические подробности новинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что Peugeot 3008 будет оснащен гибридной силовой установкой 1.2 Hybrid 136. Благодаря сочетанию бензинового 1,2-литрового турбодвигателя и электромотора, а также трансмиссии e-DCS6, авто расходует 5,4-5,6 л на 100 км в смешанном цикле. Цена Peugeot 3008 1.2 Hybrid 136 в версии ALLURE начинается от 1 389 000 гривен.

В исполнении GT французский кроссовер имеет 55-литровый топливный бак. С учетом нормативного потребления топлива 5,4-5,6 л на 100 км, общая дистанция пробега между заправками может достигать около 1000 км.

Кроме того, для новинки доступен бензиновый турбодвигатель 1.6 PureTech на 180 л.с. мощности и 300 Нм крутящего момента, работающий в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цены на французский кроссовер со 180-сильным мотором начинаются от 1 389 000 гривен.