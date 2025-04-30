Новий кросовер Citroen C5 Aircross представили офіційно: розкриті усі харакеристики

Новий кросовер помітно підріс: довжина – 4652 мм (плюс 150 мм), колісна база – 2784 мм (плюс 60 мм). Хоча ширина (1902 мм) та висота (1650 мм) не змінилися. Максимальний діаметр коліс – 20 дюймів, а паспортний кліренс – 200 мм.

На передній панелі салону встановили малий дисплей приладів (10 дюймів) та вертикальний екран медіасистеми (13 дюймів). Під ним розташована низка фізичних кнопок. На центральному тунелі розмістили бездротову зарядку, а підсклянники та роз'єми USB розташувалися на нижньому рівні.

Новий Citroen C5 Aircross побудований на універсальній платформі STLA Medium концерну Stellantis, тобто це технічний аналог моделей Peugeot 3008/5008 та Opel Grandland. Базовий Aircross має добре знайому гібридну силову установку на основі 1,2-літрового мотора (136 к.с.). У шестиступінчастий "робот" з двома зчепленнями вбудований 48-вольтовий електромотор (28 к.с.), загальна потужність системи – 145 к.с., а батарея ємністю 0,9 кВт*год розташована під сидінням водія.

Плагін-гібрид створений на основі турбочетвірки 1,6 л (150 к.с.), а електромотор у семиступінчастому "роботі" розвиває 125 к.с. Пікова віддача установки становить 195 л.с. Тягова батарея ємністю 21 кВт*год забезпечує до 86 км пробігу на електротязі, а сукупна далекобійність сягає 650 км.

Електромобіль Citroen е-C5 Aircross також запропонований у двох модифікаціях. У базової електромотор потужністю 210 к.с. та тягова батарея ємністю 73 кВт*год, паспортний запас ходу – 520 км без підзарядки. Старша версія забезпечена трохи потужнішим мотором (230 к.с.) і великою батареєю на 97 кВт*год, яка забезпечує до 680 км дальності ходу. При цьому і гібридні, і електричні модифікації мають передній привід, двомоторних версій не передбачено.

У Citroen пишаються тим, що новий C5 Aircross повністю розроблений у Франції, та й випускатимуть його на заводі Stellantis в Ренні. На європейському ринку продажі нового кросовера розпочнуться у другій половині цього року.