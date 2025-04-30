Новый кроссовер Citroen C5 Aircross представили официально: раскрыты все харакеристики

Новый кроссовер заметно подрос: длина - 4652 мм (плюс 150 мм), колесная база - 2784 мм (плюс 60 мм). Хотя ширина (1902 мм) и высота (1650 мм) не изменились. Максимальный диаметр колес - 20 дюймов, а паспортный клиренс - 200 мм.

На передней панели салона установили малый дисплей приборов (10 дюймов) и вертикальный экран медиасистемы (13 дюймов). Под ним расположен ряд физических кнопок. На центральном тоннеле разместили беспроводную зарядку, а подстаканники и разъемы USB расположились на нижнем уровне.

Новый Citroen C5 Aircross построен на универсальной платформе STLA Medium концерна Stellantis, то есть это технический аналог моделей Peugeot 3008/5008 и Opel Grandland. Базовый Aircross имеет хорошо знакомую гибридную силовую установку на основе 1,2-литрового мотора (136 л.с.). В шестиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями встроен 48-вольтовый электромотор (28 л.с.), общая мощность системы - 145 л.с., а батарея емкостью 0,9 кВт*ч расположена под сиденьем водителя.

Плагин-гибрид создан на основе турбочетверки 1,6 л (150 л.с.), а электромотор в семиступенчатом "роботе" развивает 125 л.с. Пиковая отдача установки составляет 195 л.с. Тяговая батарея емкостью 21 кВт*ч обеспечивает до 86 км пробега на электротяге, а совокупная дальнобойность достигает 650 км.

Электромобиль Citroen е-C5 Aircross также предложен в двух модификациях. У базовой электромотор мощностью 210 л.с. и тяговая батарея емкостью 73 кВт*ч, паспортный запас хода - 520 км без подзарядки. Старшая версия снабжена чуть более мощным мотором (230 л.с.) и большой батареей на 97 кВт*ч, которая обеспечивает до 680 км дальности хода. При этом и гибридные, и электрические модификации имеют передний привод, двухмоторных версий не предусмотрено.

В Citroen гордятся тем, что новый C5 Aircross полностью разработан во Франции, да и выпускать его будут на заводе Stellantis в Ренне. На европейском рынке продажи нового кроссовера начнутся во второй половине этого года.