ua en ru
Пн, 14 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Новий корпус ДШВ очолив Герой України Євген Ласійчук: що про нього відомо

Понеділок 14 липня 2025 15:28
UA EN RU
Новий корпус ДШВ очолив Герой України Євген Ласійчук: що про нього відомо Фото: Полковник Євген Ласійчук очолив 7-й корпус ДШВ (facebook.com/7CorpsDSHV)
Автор: Тетяна Веремєєва

Новим командиром 7 корпусу Десантно-штурмових військ Збройних сил України (ДШВ ЗСУ) став полковник Євген Ласійчук.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на 7-й корпус ДШВ.

До призначення Ласійчук очолював легендарну 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду, яка відзначилася в боях на Донеччині, Харківщині та у лютому 2025 року зупинила наступ окупантів на Покровську агломерацію.

Під його керівництвом до складу 7 корпусу увійдуть:

  • 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада,
  • 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада,
  • 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада,
  • 77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада,
  • 78 окремий десантно-штурмовий полк.

Хто такий Євген Ласійчук

Полковник Ласійчук - лицар орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів, Герой України з 2024 року. Звання присвоєне за особисту мужність і героїзм, проявлені в боях за Україну.

Він вважає, що сучасна війна потребує адаптації до технологічних викликів: застосування безпілотників, ІТ-рішень та автоматизованих систем. Його мета - створення високоефективного бойового об’єднання, де технології допоможуть зберігати життя українських військових і знищувати ворога.

"Ставлю перед собою задачу розбудувати структуру, у якій новітні технології допоможуть зберегти життя наших воїнів та мінуснути кількість живих ворогів на території України", - заявив Ласійчук.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні сформували 8 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ. До його складу увійшли шість бригад, зокрема бойові підрозділи АТО/ООС і новостворені після 2022 року. Мета - ефективніше управління, комплектація та забезпечення. Командиром призначено Героя України полковника Дмитра Волошина.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський призначив Героя України Олега Апостола командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. Апостол воює з 2014 року, очолював 95-ту бригаду, був заступником Головнокомандувача ЗСУ, має бойовий досвід на Донеччині, Харківщині, Луганщині та у прикордонних районах РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Десантно-штурмові війська
Новини
Мета №1 для Кіта Келлога: що спецпредставник Трампа робитиме в Україні
Мета №1 для Кіта Келлога: що спецпредставник Трампа робитиме в Україні
Аналітика
Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем