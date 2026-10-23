Новий конкурент Starlink: Sceye випробувала мобільний зв'язок 6G зі стратосфери

Американська аерокосмічна компанія Sceye завершила випробувальну місію Service Test 1 з виведення летючої вежі мобільного зв'язку у стратосферу. Апарат здійснив переліт із Нью-Мексико до Японії та назад.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на BGR .

Безперецедентний переліт та випробування над Японією

Під час виконання випробувальної місії Service Test 1 літальний апарат SceyeCELL подолав загальну відстань у майже 30 500 км. Трансокеанський переліт із Нью-Мексико до Японії та назад тривав 30 днів.

Протягом цього марафону апарат 7 днів поспіль функціонував у повітряному просторі під управлінням японської сторони.

У цей період система продемонструвала стабільне широкосмугове мобільне підключення безпосередньо на модифіковані й звичайні смартфони користувачів у мережі японського телеком-гіганта SoftBank Corp.

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Як функціонують стратосферні платформи HAPS?

Аерокосмічна компанія Sceye розробляє висотні платформи High Altitude Platform Systems (HAPS) - безпілотні апарати, що працюють у стратосфері. Вони можуть створити новий тип інфраструктури, яка працює високо над Землею, але не належить до космічних систем.

Технологія HAPS пропонує одразу кілька критично важливих напрямків застосування:

Прямий зв'язок із мобільними пристроями без додаткового обладнання.

Забезпечення зв'язку для безпілотників та автономних систем.

Виконання крайових обчислень безпосередньо у повітрі.

Засновник і генеральний директор Sceye Міккель Вестергор Франдсен зазначив, що місія підтвердила готовність усіх ключових систем - від обладнання на борту до наземної інфраструктури. За його словами, у майбутньому саме стратосфера може стати основою для безперервного покриття мережами 6G.

Стратосфера чи низька навколоземна орбіта?

Розробка компанії Sceye позиціонується як "пряма альтернатива супутниковому мобільному інтернету", зокрема, Starlink Direct-to-Cell від SpaceX.

Головна відмінність полягає у висоті розташування обладнання:

Орбітальні супутники функціонують у термосфері та екзосфері на відстані до 2000 км від Землі.

Платформи HAPS розміщуються у стратосфері на значно меншій висоті, яка сягає близько 50 км.

Переваги стратосферних веж над супутниками

Супутниковий інтернет гарантує високу швидкість та покриття у будь-якій точці світу, однак стратосферні системи мають власні суттєві переваги.

У компанії Sceye розраховують, що 1 розгорнута на повну потужність платформа HAPS здатна замінити приблизно 500 стандартних наземних веж мобільного зв'язку.

Завдяки меншій відстані до поверхні планети стратосферна інфраструктура забезпечує меншу затримку сигналу, швидше з'єднання та вимагає лише частки від колосальних витрат, необхідних для запуску й підтримки супутникових угруповань на орбіті.