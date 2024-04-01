Новий комісар Ради Європи з прав людини анонсував свій візит до України

Як розповіли у відомстві, сьогодні О'Флаерті розпочинає свій шестирічний мандат та обіцяє в цей термін поставити права людини в центр порядку денного держав-членів Ради Європи.

Також сам О'Флаерті розповів, що має намір здійснити свій перший візит в якості комісара в Україну.

"Я не можу придумати нічого більш термінового, ніж вирішення наслідків для прав людини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке спричинило жахливі людські страждання та руйнування", - заявив він.

Нагадаємо, О'Флаерті було обрано Парламентською асамблеєю Ради Європи у січні 2024 року. Він став п'ятим Комісаром Ради Європи з прав людини та замінив на цій посаді Дунью Міятович (2018-2024). Мандат Комісара триває шість років і не підлягає поновленню.

Раніше О'Флаерті був директором Агентства ЄС з фундаментальних прав, членом Комітету ООН з прав людини та головним комісаром Комісії з прав людини Північної Ірландії.

Нагадаємо, нещодавно Незалежна міжнародна комісія ООН опублікувала звіт з розслідування порушень в Україні.

У доповіді Комісія зосередила свою увагу на випадках катування українських військовополонених та описала моторошне поводження із ними в декількох місцях позбавлення волі у РФ.

У звіті зазначається, що російська влада, з метою отримання інформації, катувала цивільних, яких вона запідозрила у співпраці з ЗСУ. У випадку з військовополоненими злочинці застосовували тортури також з метою покарання та залякування.

Міжнародна комісія виявила схожі методи катувань у різних місцях позбавлення волі. Разом ці елементи підтверджують, що російська влада систематично застосовувала катування.

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