Новый комиссар Совета Европы по правам человека анонсировал свой визит в Украину

Как рассказали в ведомстве, сегодня О'Флаэрти начинает свой шестилетний мандат и обещает в этот срок поставить права человека в центр повестки государств-членов Совета Европы.

Также сам О'Флаэрти рассказал, что намерен совершить свой первый визит в качестве комиссара в Украину.

"Я не могу придумать ничего более срочного, чем решение последствий для прав человека полномасштабного вторжения России в Украину, повлекшее ужасные человеческие страдания и разрушения", - заявил он.

Напомним, О'Флаэрти была избрана Парламентской ассамблеей Совета Европы в январе 2024 года. Он стал пятым Комиссаром Совета Европы по правам человека и заменил на этом посту Дунью Миятович (2018-2024). Мандат Комиссара длится шесть лет и не подлежит обновлению.

Ранее О'Флаэрти являлся директором Агентства ЕС по фундаментальным правам, членом Комитета ООН по правам человека и главным комиссаром Комиссии по правам человека Северной Ирландии.

Напомним, что недавно Независимая международная комиссия ООН опубликовала отчет по расследованию нарушений в Украине.

В докладе Комиссия сосредоточила свое внимание на случаях пыток украинских военнопленных и описала жуткое обращение с ними в нескольких местах лишения свободы в РФ.

В отчете отмечается, что российские власти, с целью получения информации, пытали гражданских, которых они заподозрили в сотрудничестве с ВСУ. В случае с военнопленными преступники применяли пытки также с целью наказания и устрашения.

Международная комиссия выявила схожие методы пыток в разных местах лишения свободы. Вместе эти элементы подтверждают, что российские власти систематически применяли пытки.

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