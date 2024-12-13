Новий командувач Сухопутних військ анонсував зміни у підготовці військових

За його словами, перш за все потрібно змінити ставлення до людей. Якісна підготовка особового складу передбачає переформатування програм та трансформацію навчальних центрів для більш швидкої, але водночас високопрофесійної підготовки, відповідно до потреб ЗСУ та динаміки фронту.

"Навички та вміння нашої основи - піхотинця - мають бути максимально прикладними та практичними, без зайвої лірики, а головними носіями цих знань буде сержантський корпус з бойовим досвідом", - додав він.

За його словами, Сухопутні війська мають бути готовими до нових безпекових викликів, що неможливо без прозорої моделі рекрутингу.

"По-друге, це технологічна перевага в озброєнні піхотинця. Сухопутні війська ЗСУ мають стати високотехнологічними, гнучкими та адаптивними. Елітою. Наразі утримаюсь від деталей. Працюватимемо тут спільно та злагоджено з командою Генерального штабу, президента України, Міністерства оборони та інших міністерств, нашим тилом - волонтерами та фондами", - написав він.

Крім того, планується оптимізація управлінських процесів. "Нам потрібна маневровість та ефективність в адміністративному апараті. Це буде досягнуто шляхом організаційних змін та цифровізації. Акцент на логістичному забезпеченні та підготовці", - написав Драпатий.

Він заявив, що головна мета – критично переглянути структуру витраченого часу офіцерського складу на канцеляризм, знайти більш корисне застосування вивільненого ресурсу.

"Підсумовуючи. Люди, технології та прозоре управління – це той фокус уваги, який буде впроваджений у Сухопутних військах Збройних cил України. Отримав на це підтримку від верховного головнокомандувача Збройних сил. Зміни неодмінно будуть", - написав він.