Новий Київ Мілітарі Хаб і не тільки. Кличко та мер Риги обговорили початок реалізації спільних проєктів

"Зустрівся з мером міста-побратима Києва - Риги Вієстурсом Кляйнберґсом та делегацією мерії столиці Латвії, які прибули до Києва. Київ готовий до втілення різних спільних ініціатив, деякі з них ми сьогодні обговорили з паном Кляйнберґсом. Прикладом успішної міжнародної співпраці є і створення в нашій столиці ще одного Київ Мілітарі Хабу, який допомагали облаштовувати, зокрема, й латвійські партнери. Та який ми відкриємо разом із мером Риги", - написав Віталій Кличко.

Мер Києва нагадав, що у лютому 2024 року Київ підписав з Ригою Меморандум про співпрацю у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, цифровізації та цивільного захисту.

Також Кличко відзначив важливість допомоги, яку надала латвійська столиця під час широкомасштабної війни.

"Від початку 2022 року Рига передала Києву 21 сучасний пасажирський автобус. Транспорт працює на столичних маршрутах. Вдячні ми й за гуманітарну допомогу. Також Латвія першою з європейських країн почала приймати українців, які рятувалися від війни", - наголосив Віталій Кличко.