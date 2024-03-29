Новий керований боєприпас РФ може долетіти до будь-якого району Харкова, - Синєгубов

"Новий етап - це використання ось такого керованого боєприпасу. Він летить далі, ніж КАБ (керована авіабомба, - ред.). Ті удари два, які були нанесені по місту Харкову, ми зафіксували, що вони від пуску до моменту "прильоту" прийшли десь 72-74 км", - сказав він.

За словами Синєгубова, 27 березня керовані боєприпаси були випущені по Харкову з Бєлгородської області. Снаряд менший за КАБ та С-300, але має велику руйнівну силу.

"Він може повністю покривати місто Харків, будь-який район. Навіть населені пункти Харківської області, залежно від якої відстані до кордону буде пуск", - пояснив голова ОВА.

Експерти встановили, росіяни випустили боєприпаси з літаків класу Су, але вони мають можливість запускати їх з РСЗВ.

Синєгубов також припустив, що 27 березня окупанти випробували боєприпаси, ймовірно, шукали засоби ППО. Боєприпаси заходили до Харкова з різних боків: з півночі та заходу.

Голова ОВА вважає, що є можливість збивати керовані боєприпаси на підльоті, але це питання до ЗСУ. На думку Синєгубова, для захисту Харкова від авіабомб РФ, потрібен комплекс заходів. Йдеться про укриття та технічні засоби, до прикладу, системи РЕБ.