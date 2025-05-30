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Новий Jeep Cherokee отримав брутальну зовнішність: ось як виглядає позашляховик

П'ятниця 30 травня 2025 16:11
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Новий Jeep Cherokee отримав брутальну зовнішність: ось як виглядає позашляховик Фото: новий Jeep Cherokee отримав брутальну зовнішність (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Jeep Cherokee п'ятого покоління було знято з виробництва ще в лютому 2023 року, і ось зараз компанія анонсує нове покоління моделі. До офіційної прем'єри новий Cherokee розкритий американським підрозділом компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Судячи з опублікованих фото, компанія відмовилася від обтічного образу колишньої моделі: новий Jeep Cherokee виглядає брутальнішим і мужнішим. Інформації про машину поки що вкрай мало. Офіційно оголошено лише про те, що Cherokee матиме гібридну версію з потужною та ефективною силовою установкою. Також їй обіцяні конкурентоспроможні ціни.

Новий Jeep Cherokee отримав брутальну зовнішність: ось як виглядає позашляховик

Інтер'єр не показаний, та й зовнішність розкрита не повністю. За неофіційною інформацією, в основі Cherokee лежить платформа STLA Large, тобто він має поздовжнє розташування двигуна.

Але підтвердження цьому поки що немає. Очікуються не лише гібридні, а й суто бензинові версії. Повноцінна прем'єра відбудеться лише наприкінці цього року, а на світові ринки новий Jeep Cherokee вийде у 2026 році.

Новий Jeep Cherokee отримав брутальну зовнішність: ось як виглядає позашляховик

Раніше американський автовиробник презентував лімітовану версію позашляховика Jeep Wrangler під назвою 1941 Willys Edition на честь легендарного американського позашляховика часів Другої світової. Цікаво, що спецверсія створена для ринку Індії.

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Автомобільний ринок Jeep
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