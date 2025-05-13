Jeep Wrangler отримав спецверсію на честь позашляховика часів Другої світової: подробиці

Американський автовиробник презентував лімітовану версію позашляховика Jeep Wrangler під назвою 1941 Willys Edition на честь легендарного американського позашляховика часів Другої світової. Цікаво, що спецверсія створена для ринку Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Індійський варіант відрізняється від виконання для американського ринку, на якому ретроверсія у дещо іншому форматі запропонована вже пару років. Звичайно, головною особливістю ностальгічного позашляховика став історичний колір 41 Green, який імітує забарвлення "Вілліса" часів Другої світової війни. На капоті позашляховика розташована графіка, причому колеса з високопрофільними шинами залишилися стандартними.

Спецверсія отримала ряд опціональних аксесуарів. Наприклад, сегментований дах Sunrider, який можна відкинути над переднім рядом сидінь. Над нею встановлений потужний експедиційний багажник. По правому борту встановлені сходи на дах. Також запропоновані широкі висувні пороги з електроприводом.

Інтер'єр майже не змінився. На стелі встановлені м'які ручки в ретростилі, укладені гумові килимки з логотипами марки Jeep, також в комплектацію включені відеореєстратори спереду та ззаду.

Технічних змін немає зовсім. Jeep Wrangler оснащено 2,0-літровим чотирициліндровим турбомотором, який розвиває 274 к.с. та 400 Нм. У парі з ним працює восьмиступінчастий "автомат", який передає тягу на всі чотири колеса. Ціни на новинку починаються від 80 тисяч доларів.