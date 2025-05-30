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Новый Jeep Cherokee получил брутальную внешность: вот как выглядит внедорожник

Пятница 30 мая 2025 16:11
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Новый Jeep Cherokee получил брутальную внешность: вот как выглядит внедорожник Фото: новый Jeep Cherokee получил брутальную внешность (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Jeep Cherokee пятого поколения был снят с производства еще в феврале 2023 года, и вот сейчас компания анонсирует новое поколение модели. До официальной премьеры новый Cherokee раскрыт американским подразделением компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Судя по опубликованным фото, компания отказалась от обтекаемого образа прежней модели: новый Jeep Cherokee выглядит более брутальным и мужественным. Информации о машине пока крайне мало. Официально объявлено лишь о том, что Cherokee будет иметь гибридную версию с мощной и эффективной силовой установкой. Также ей обещаны конкурентоспособные цены.

Новый Jeep Cherokee получил брутальную внешность: вот как выглядит внедорожник

Интерьер не показан, да и внешность раскрыта не полностью. По неофициальной информации, в основе Cherokee лежит платформа STLA Large, то есть он имеет продольное расположение двигателя.

Но подтверждения этому пока нет. Ожидаются не только гибридные, но и чисто бензиновые версии. Полноценная премьера состоится лишь в конце этого года, а на мировые рынки новый Jeep Cherokee выйдет в 2026 году.

Новый Jeep Cherokee получил брутальную внешность: вот как выглядит внедорожник

Ранее американский автопроизводитель презентовал лимитированную версию внедорожника Jeep Wrangler под названием 1941 Willys Edition в честь легендарного американского внедорожника времен Второй мировой. Интересно, что спецверсия создана для рынка Индии.

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