Новий голова НБУ отримав заступника з Офісу президента: біографія

Напередодні Рада Національного банку України призначила його на посаду заступника голови за поданням голови НБУ Андрія Пишного.

Дмитро Олійник працює у фінансовій системі України з 2005 року.

Розпочав з посади фахівця відділення Укрсиббанку. Після цього упродовж 2007 - 2013 років працював у українських та міжнародних банках.

У 2013 році розпочав роботу в міжнародній компанії PricewaterhouseCoopers, надаючи консалтингові послуги банкам в регіоні Центральної та Східної Європи, та державним установам України.

Із 2017 року працював директором департаменту кредитних ризиків та оцінки активів Ощадбанку, згодом - директором генерального департаменту з управління ризиками.

У 2019 році працював директором Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України.

З травня 2021 року і до призначення в Національний банк був генеральним директором Директорату з питань економічної політики Офісу президента України.

У 2007 році закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю "Економічна кібернетика", у 2011 році - аспірантуру цього університету. З 2020 року навчається в аспірантурі ДННУ "Академія фінансового управління".

Голова Національного банку має шістьох заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Радою Національного банку за поданням голови Національного банку.