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Новый глава НБУ получил заместителя из Офиса президента: биография

Фото: Дмитрий Олейник назначен заместителем главы НБУ (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Заместителем председателя Национального банка Украины назначен Дмитрий Олейник. Он занял вакантную должность и приступил к исполнению своих обязанностей с 25 октября 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Накануне Совет Национального банка Украины назначил его на должность заместителя председателя по представлению главы НБУ Андрея Пышного.

Дмитрий Олейник работает в финансовой системе Украины с 2005 года.

Начал с должности специалиста отделения УкрСиббанка. После этого на протяжении 2007-2013 годов работал в украинских и международных банках.

В 2013 году начал работу в международной компании PricewaterhouseCoopers, предоставляя консалтинговые услуги банкам в регионе Центральной и Восточной Европы и государственным учреждениям Украины.

С 2017 года работал директором департамента кредитных рисков и оценки активов Сбербанка, затем директором генерального департамента по управлению рисками.

В 2019 году работал директором Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины.

С мая 2021 г. и до назначения в Национальный банк был генеральным директором Директората по вопросам экономической политики Офиса президента Украины.

В 2007 году окончил Хмельницкий национальный университет по специальности "Экономическая кибернетика", в 2011 году - аспирантуру этого университета. С 2020 учится в аспирантуре ГННУ "Академия финансового управления".

Председатель Национального банка имеет шестерых заместителей, которые назначаются должности и освобождаются от должностей Советом Национального банка по представлению председателя Национального банка.

Верховная рада 7 октября назначила нового главу Национального банка Украины. Пост занял экс-глава Ощадбанка Андрей Пышный. Предыдущий глава НБУ Кирилл Шевченко подал в отставку по состоянию здоровья после того, как ему объявили подозрение за деятельность в должности главы другого государственного банка - Укргазбанка.

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Национальный банк Украины