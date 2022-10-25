Новый глава НБУ получил заместителя из Офиса президента: биография

Накануне Совет Национального банка Украины назначил его на должность заместителя председателя по представлению главы НБУ Андрея Пышного.

Дмитрий Олейник работает в финансовой системе Украины с 2005 года.

Начал с должности специалиста отделения УкрСиббанка. После этого на протяжении 2007-2013 годов работал в украинских и международных банках.

В 2013 году начал работу в международной компании PricewaterhouseCoopers, предоставляя консалтинговые услуги банкам в регионе Центральной и Восточной Европы и государственным учреждениям Украины.

С 2017 года работал директором департамента кредитных рисков и оценки активов Сбербанка, затем директором генерального департамента по управлению рисками.

В 2019 году работал директором Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины.

С мая 2021 г. и до назначения в Национальный банк был генеральным директором Директората по вопросам экономической политики Офиса президента Украины.

В 2007 году окончил Хмельницкий национальный университет по специальности "Экономическая кибернетика", в 2011 году - аспирантуру этого университета. С 2020 учится в аспирантуре ГННУ "Академия финансового управления".

Председатель Национального банка имеет шестерых заместителей, которые назначаются должности и освобождаются от должностей Советом Национального банка по представлению председателя Национального банка.