Новий голова НБУ очікує непростий наступний рік: Україні потрібно 38 млрд доларів

"Наступний рік буде непростим. 38 млрд доларів - загальна потреба у фінансуванні. Його залучення - це спільна справа для усіх урядових організацій, над якою ми будемо працювати", - сказав він під час представлення на посаду за участі президента.

Пишний акцентував, що інституційно сильний та незалежний Національний банк є запорукою макроекономічної стабільності.

За його словами, одним із пріоритетів щонайменше на декілька тижнів - переговори з місією МВФ та узгоджена позиція.

"Також я розумію, наскільки важливо побудувати нову якість відносин, комунікації, взаєморозуміння, діалогу з урядом. Ми прикладемо для цього максимальних зусиль", - сказав він.

Новий голова НБУ повідомив, що він підтримує ту політику антикризового управління, яка застосовувалася раніше, і вважає, що вона наразі приносить плоди. "Ми контролюємо ситуацію", - додав він.

"Мої пріоритети на чолі НБУ очевидні: макрофінансова стабільність, ефективність макроекономічної політики, конструктивні перемовини з нашими міжнародними партнерами, відкриття доступу до тих джерел, які сьогодні нам вкрай необхідні", - сказав Пишний.