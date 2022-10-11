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Новый глава НБУ ожидает непростой следующий год: Украине нужно 38 млрд долларов

Фото: новый глава НБУ Андрей Пышный (facebook.com/pyshnyy)
Автор: Александр Белоус

Новоназначенный глава Национального банка Украины Андрей Пышный наметил главные приоритеты в должности. Среди них: макроэкономическая стабильность; эффективность макроэкономической политики; переговоры с международными партнерами; сохранение стойкости банковской системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Следующий год будет непростым. 38 млрд долларов - общая потребность в финансировании. Его привлечение - это общее дело для всех правительственных организаций, над которым мы будем работать", - сказал он во время представления на должность с участием президента.

Пышный акцентировал, что институционально сильный и независимый Национальный банк является залогом макроэкономической стабильности.

По его словам, одним из приоритетов минимум на несколько недель - переговоры с миссией МВФ и согласованная позиция.

"Также я понимаю, насколько важно построить новое качество отношений, коммуникации, взаимопонимания, диалога с правительством. Мы приложим для этого максимальные усилия", - сказал он.

Новый глава НБУ сообщил, что он поддерживает применявшуюся ранее политику антикризисного управления и считает, что она сейчас приносит плоды. "Мы контролируем ситуацию", - добавил он.

"Мои приоритеты во главе НБУ очевидны: макрофинансовая стабильность, эффективность макроэкономической политики, конструктивные переговоры с нашими международными партнерами, открытие доступа к тем источникам, которые сегодня нам крайне необходимы", - сказал Пышный.

Верховная рада 7 октября назначила нового главу Национального банка Украины. Пост занял экс-глава Сбербанка Андрей Пышный. Предыдущий глава НБУ Кирилл Шевченко подал в отставку по состоянию здоровья после того, как ему объявили подозрение за деятельность yf должности главы другого государственного банка - Укргазбанка.

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Национальный банк Украины