Новий голова Держспецзв'язку і не лише. Кабмін провів кадрові перестановки

Згідно з рішенням Кабміну, було призначено:

Юрій Мироненко - на посаду голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

Олександр Семирга - на посаду першого заступника голови Державної митної служби України;

Віталій Половенко - на посаду заступника міністра оборони України.

Також було погоджено призначення:

Анатолія Чубенка заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації;

Володимира Когути заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації;

Івана Ващенка заступником голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Що відомо про Мироненка

Варто зауважити, що Юрій Мироненко з початку повномасштабного вторгнення росіян допомагав захищати Україну у складі 112 бригади тероборони Києва.

Пізніше він став заступником начальника штабу 129 батальйона 112 бригади.

Кар'єра Мироненка пов'язана з банківською сферою - він обіймав керівні посади у структурних підрозділах ПРАВЕКС БАНК, UKRSIBBANK BNP Paribas Group тощо.

З 2008 по 2010 рік був фінансовим директором Концерну Стирол, який займається виробництвом добрив та азотних сполук.

З 2010 до 2015 року обіймав посаду генерального директора ТОВ "Даймонд Сфір Груп", яке вело діяльність у сфері IT, логістики, будівництва, аграрного господарства тощо.

Справа колишнього глави Держспецзв'язку

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро викрило схему, в якій могло брати участь керівництво Держспецзв'язку.

Колишній голова відомства Юрій Щиголь та його заступник Віктор Жора підозрюються у незаконному заволодінні державними коштами на суму понад 62 млн гривень. Гроші були виділені на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

За інформацією правоохоронців, чиновники могли розробити схему з власником групи компаній.

Нещодавно суд обрав Щиголю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але за нього швидко внесли заставу у розмірі 25 млн гривень.