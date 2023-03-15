Новий glo™ HYPER X2 - дізнайтесь про нові можливості нагрівального пристрою

Завітавши у glo магазини ви зможете ознайомитися з усіма актуальними девайсами. Наприкінці 2022 року модельний ряд поповнився glo новинкою - glo HYPER X2. По суті, це нова модель glo, що є продовженням лінійки glo HYPER, в яку входять також пристрої HYPER+, HYPER +UNIQ. Новий пристрій має покращені функції, завдяки яким користування стало комфортнішим, а сам дизайн стильнішим.
Використовується пристрій таким чином:
Серед характеристик нового девайсу є:
Майте на увазі, що для нового пристрою glo HYPER X2 виробником створена оновлена логіка керування режимом нагрівання Boost за допомогою окремих кнопок:
Також сучасна glo новинка представлена у шести кольорових рішеннях - чорний металік (Black Gunmetal), чорно-червоний (Black Red), біло-золотий (White Gold), м'ятний аквамарин (Mint Bluegreen), синій металік (Blue Bluemetal), колір хакі (Khaki Olive).
Крім цього hyper x2 glo на 13% менший за розміром та на 7% легший за попередню модель glo HYPER+. А дізнатися усі подробиці щодо його придбання можна на офіційному сайті або у фірмових магазинах - glo studio та glo pop-up. Також всю необхідну інформацію про магазини і не тільки ви можете дізнатися за допомогою PWA-додатку "Мій glo" у своєму смартфоні чи чат-боті в телеграм каналі.
* при використанні в режимі Boost. За умови повністю зарядженого акумулятора та може відрізнятися в залежності від поведінки користувача.
** затвор із перекриваючих пластин циліндричної форми.