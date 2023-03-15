Новый glo™ HYPER X2 - узнайте о новых возможностях нагревательного устройства

Посетив glo магазины вы сможете ознакомиться со всеми актуальными девайсами. В конце 2022 года модельный ряд пополнился glo новинкой - glo HYPER X2. По сути это новая модель glo, являющаяся продолжением линейки glo HYPER, в которую входят также устройства HYPER+, HYPER +UNIQ. Новое устройство имеет улучшенные функции, благодаря которым пользование стало более комфортным, а сам дизайн более стильным.
Используется устройство следующим образом:
Среди характеристик нового девайса есть:
Имейте в виду, что для нового устройства glo HYPER X2 производителем создана обновленная логика управления режимом нагрева Boost с помощью отдельных кнопок:
Также современная glo новинка представлена в шести цветовых решениях – черный металлик (Black Gunmetal), черно-красный (Black Red), бело-золотой (White Gold), мятный аквамарин (Mint Bluegreen), синий металлик (Blue Bluemetal), цвет хаки (Khaki Olive).
Кроме этого hyper x2 glo на 13% меньше по размеру и на 7% легче предыдущей модели glo HYPER+. А узнать все подробности о его приобретении можно на официальном сайте или в фирменных магазинах - glo studio и glo pop-up. Также всю необходимую информацию о магазинах и не только вы можете узнать с помощью PWA-приложения "Мой glo" в своем смартфоне или чат-боте в телеграмм канале.
* при использовании в режиме Boost. При полностью заряженном аккумуляторе может отличаться в зависимости от поведения пользователя.
** затвор из перекрывающих пластин цилиндрической формы.