Новий glo™ HYPER X2 - дізнайтесь про нові можливості нагрівального пристрою

Завітавши у glo магазини ви зможете ознайомитися з усіма актуальними девайсами. Наприкінці 2022 року модельний ряд поповнився glo новинкою - glo HYPER X2. По суті, це нова модель glo, що є продовженням лінійки glo HYPER, в яку входять також пристрої HYPER+, HYPER +UNIQ. Новий пристрій має покращені функції, завдяки яким користування стало комфортнішим, а сам дизайн стильнішим.

Використовується пристрій таким чином:

Потрібно відкрити затвор у верхній частині пристрою; Потім натиснути кнопку управління та утримувати її 3 секунди до вібрації, після чого починається процес нагрівання; І через 10-20 секунд на корпусі засвітяться індикатори та пристрій завібрує, що свідчить про початок сесії.

Які характеристики має glo HYPER X2

Серед характеристик нового девайсу є:

оновлений LED-індикатор, що показує процес сесії, рівень заряду та активацію режиму Boost;

2 режими нагрівання: Standart - до 250°C та Boost - до 270°C;

час нагрівання у режимі Standart - 20 секунд, у режимі Boost - 15 секунд;

кількість послідовних сесій - всього можна використовувати до 20 сесій на одному заряді*;

IRIS-затвор**, який захищає пристрій від пилу та сміття;

окрема кнопка управління для активації режиму Boost. На відміну від стандартного режиму, у Boost відбувається швидше нагрівання, яке зменшує час підготовки до сесії.

Майте на увазі, що для нового пристрою glo HYPER X2 виробником створена оновлена логіка керування режимом нагрівання Boost за допомогою окремих кнопок:

кнопка зверху запускає Boost режим;

нижня кнопка - режим Standard.

Також сучасна glo новинка представлена у шести кольорових рішеннях - чорний металік (Black Gunmetal), чорно-червоний (Black Red), біло-золотий (White Gold), м'ятний аквамарин (Mint Bluegreen), синій металік (Blue Bluemetal), колір хакі (Khaki Olive).

Крім цього hyper x2 glo на 13% менший за розміром та на 7% легший за попередню модель glo HYPER+. А дізнатися усі подробиці щодо його придбання можна на офіційному сайті або у фірмових магазинах - glo studio та glo pop-up. Також всю необхідну інформацію про магазини і не тільки ви можете дізнатися за допомогою PWA-додатку "Мій glo" у своєму смартфоні чи чат-боті в телеграм каналі.

* при використанні в режимі Boost. За умови повністю зарядженого акумулятора та може відрізнятися в залежності від поведінки користувача.

** затвор із перекриваючих пластин циліндричної форми.