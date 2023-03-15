Новый glo™ HYPER X2 - узнайте о новых возможностях нагревательного устройства

Посетив glo магазины вы сможете ознакомиться со всеми актуальными девайсами. В конце 2022 года модельный ряд пополнился glo новинкой - glo HYPER X2. По сути это новая модель glo, являющаяся продолжением линейки glo HYPER, в которую входят также устройства HYPER+, HYPER +UNIQ. Новое устройство имеет улучшенные функции, благодаря которым пользование стало более комфортным, а сам дизайн более стильным.

Используется устройство следующим образом:

Необходимо открыть затвор в верхней части устройства; Затем нажать кнопку управления и удерживать ее 3 секунды до вибрации, после чего начинается процесс нагрева; И через 10-20 секунд на корпусе засветятся индикаторы и завибрирует устройство, что свидетельствует о начале сессии.

Какие характеристики имеет glo HYPER X2

Среди характеристик нового девайса есть:

обновленный LED-индикатор, показывающий процесс сессии, уровень заряда и активацию режима Boost;

2 режима нагрева: Standart - до 250°C и Boost - до 270°C;

время нагрева в режиме Standart - 20 секунд, в режиме Boost - 15 секунд;

количество последовательных сессий - всего можно использовать до 20 сессий на одном заряде*;

IRIS-затвор**, защищающий устройство от пыли и мусора;

отдельная кнопка управления для активации режима Boost. В отличие от стандартного режима, у Boost происходит быстрее нагрев, уменьшающий время подготовки к сессии.

Имейте в виду, что для нового устройства glo HYPER X2 производителем создана обновленная логика управления режимом нагрева Boost с помощью отдельных кнопок:

кнопка сверху запускает Boost режим;

нижняя кнопка - режим Standard.

Также современная glo новинка представлена в шести цветовых решениях – черный металлик (Black Gunmetal), черно-красный (Black Red), бело-золотой (White Gold), мятный аквамарин (Mint Bluegreen), синий металлик (Blue Bluemetal), цвет хаки (Khaki Olive).

Кроме этого hyper x2 glo на 13% меньше по размеру и на 7% легче предыдущей модели glo HYPER+. А узнать все подробности о его приобретении можно на официальном сайте или в фирменных магазинах - glo studio и glo pop-up. Также всю необходимую информацию о магазинах и не только вы можете узнать с помощью PWA-приложения "Мой glo" в своем смартфоне или чат-боте в телеграмм канале.

* при использовании в режиме Boost. При полностью заряженном аккумуляторе может отличаться в зависимости от поведения пользователя.

** затвор из перекрывающих пластин цилиндрической формы.