Новий глава Пентагону вперше зателефонував Нетаньягу: про що говорили

У неділю, 27 січня, міністр оборони США Піт Гегсет і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провели ознайомчу телефонну розмову. Обидва лідери обговорили, з чим стикаються їхні держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як ідеться в повідомленні Пентагону, лідери обговорили спільні пріоритети безпеки і поточні загрози, з якими стикаються обидві країни.
Гегсет зі свого боку наголосив на прихильності США за президента Дональда Трампа в питанні забезпечення Ізраїлю можливостями для самооборони. За підсумками розмови обидва представники країн погодилися підтримувати тісний зв'язок у майбутньому.
"Розмова Хегсета і Нетаньяху підкреслює прихильність США Ізраїлю, особливо перед обличчям постійних загроз безпеці та триваючої війни з ХАМАС", - резюмує CNN.
Нагадаємо, 25 січня видання Axios повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа зняла обмеження на постачання Ізраїлю важких авіаційних бомб. Відповідне розпорядження вже отримало Міністерство оборони Сполучених Штатів (Пентагон).
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