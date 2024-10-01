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Новий генсек НАТО назвав Україну головним пріоритетом

Фото: Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Головним пріоритетом Марка Рютте на посаді генсека НАТО буде Україна. Також важливими є інвестиції колективної оборони та відносин з союзниками поза блоком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Рютте у Брюсселі, який транслювався на Youtube.

"Складно розрізнити три пріоритети, тому що, звичайно, Україна нагорі списку. Але також нам потрібно зробити більше з погляду нашої колективної оборони та стримування, ми повинні інвестувати постаратися досягти всіх цілей, які НАТО заявило", - сказав він.

За його словами, по-третє, потрібно зробити більше, щоб переконатися, що ми справді будуємо партнерства НАТО, які були встановлені за ці роки, включаючи Далекий Схід".

"Всі три (пріоритети, - ред.) однаково важливі, але, очевидно, Україна переважає у наших думках", - додав Рютте.

Нагадаємо, 1 жовтня Єнс Столтенберг офіційно передав повноваження генерального секретаря НАТО колишньому прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте.

Рютте є активним прихильником підтримки України. Він відіграв важливу роль у переконанні США щодо необхідності відправлення F-16 для зміцнення української оборони. Самі Нідерланди планують перекинути 24 винищувачі до Києва, а також надати 18 для навчання.

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