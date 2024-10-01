НАТО очолив прихильник України, здатний впоратися з Трампом, - Bloomberg

Якщо Трамп переможе на виборах у США у листопаді, трансатлантична підтримка виявиться під питанням, що створить екзистенційну загрозу альянсу, створеному 1949 року. Це дестабілізує архітектуру безпеки Європи з огляду на те, що війна Росії проти України триває вже третій рік, а Київ залежить від постійного потоку військової та фінансової допомоги для своєї оборони.

Рютте також доведеться справлятися з тиском з боку деяких членів, які вимагають приділяти більше уваги боротьбі з тероризмом та зміцненню південного флангу НАТО, зберігаючи при цьому витрати на оборону на достатньо високому рівні, щоб забезпечити надійне стримування, особливо з урахуванням обмежених бюджетів у таких країнах, як Німеччина.

Це відрізняється від 2014 року, коли попередник Рютте Йєнс Столтенберг отримав від попередника попередження, що на нього чекають "нудні роки" управління брюссельською організацією.

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Досвід протистояння Трампу

Відомий своїми навичками спілкування, Рютте - колишній менеджер з персоналу, що став політиком, - показав, що може справлятися зі складними ситуаціями, і після майже 14 років управління урядом Нідерландів він має широку мережу контактів, на яку він може покластися.

"Він знає ЄС і всіх його лідерів напам'ять. І він мав справу з Трампом", - сказала Каміль Гранд, аналітик Європейської ради з міжнародних відносин та колишній високопосадовець НАТО. "У політичному плані він одразу візьметься за справу".

Його репутація людини, здатної справлятися з Трампом, може виявитися особливо цінною. Перед першою зустріччю з тодішнім президентом США в 2018 році Рютте був сповнений рішучості побудувати з ним стосунки, але при цьому відстоювати свою позицію, тому він практикував потиск рук і вивчав звички Трампа ставити людей у скрутне становище, джерела, знайомого з цим питанням.

Колишній голландський лідер згодом, мабуть, зберіг хороші робочі відносини з Трампом, на відміну багатьох інших європейських лідерів. Секрет був у ретельному плануванні та підготовці, сказали люди, близькі до цього питання.

Одна зустріч виділяється. Під час напруженого саміту у 2018 році, коли Трамп пригрозив вийти з НАТО, якщо європейські країни не збільшать військових витрат, Рютте вдалося розрядити напруженість, заявивши, що європейські союзники справді активізувалися і це через Трамп. Хоча реальність була в кращому разі спірною, гамбіт змінив настрій і дозволив президентові США піти переможцем.

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З тих пір Рютте не відмовлявся від цієї лінії, заявивши в інтерв'ю Bloomberg TV у січні, що Трамп мав рацію, скаржачись на дефіцит витрат на оборону в Європі. Коли його запитали про можливий другий термін Трампа, він додав, що "ми маємо танцювати з тими, хто на танцполі".

Аналогічну позицію він зайняв на Мюнхенській безпековій конференції на початку цього року, закликавши європейців "перестати нити і скаржитися" з приводу повернення Трампа.

Однак його ставлення до Трамп може змінитися, особливо з урахуванням того, що Рютте багато в чому завдячує своєю позицією Джо Байдену. Противник Трампа не раз просив голландця стати під кермо НАТО. Одна з пропозицій була в 2022 році, від якої він відмовився залишитися при владі в Нідерландах. Але потім його коаліція розпалася через рік, відкривши двері для нового ривка.

Підтримка України

Як зазначає Bloomberg, Україна може бути складнішим предметом суперечки. У той час, як Трамп відкрито критикував допомогу Україні, Рютте є її затятим прихильником. Ця позиція частково походить з його емоційної реакції на аварію рейсу 17 Malaysia Airlines в 2014 році, в результаті якого загинуло близько 200 громадян Нідерландів з вини Росії.

"Ніколи не було нічого більшого, і це завжди буде номером один за 14 років, що я займаюся цією роботою", - сказав він в одному із голландських радіошоу на початку цього року.

Незважаючи на це переконання, Нідерланди не надали стільки допомоги, як деякі інші європейські країни, посівши дев'яте місце за рівнем підтримки Києва у відсотках від національної економіки. Нідерланди також перейшли поріг НАТО за видатками щонайменше 2% ВВП на оборону цього року. Почасти це пов'язано зі складнощами його роздробленої коаліції.

Незважаючи на внутрішні обмеження, Рютте, як і раніше, залишається ключовою фігурою на міжнародній арені. Він відіграв важливу роль у переконанні США щодо необхідності відправлення F-16 для зміцнення української оборони. Самі Нідерланди планують перекинути 24 винищувачі до Києва, а також надати 18 для навчання.

Кар'єра Рютте

Талановитий піаніст, він спочатку хотів зайнятися музичною кар'єрою, але зрештою закінчив історичний виш і влаштувався у відділ кадрів компанії з виробництва споживчих товарів Unilever. Потім він зайнявся політикою на постійній основі після активної ролі молодіжної організації правоцентристської партії VVD - відомої як голландські ліберали.

Його навички виживання часто піддавалися перевірці під час його перебування на посаді. У січні 2021 року його третій кабінет обвалився через скандал із голландськими посібниками з догляду за дітьми. Податкові органи висунули звинувачення у шахрайстві, внаслідок чого тисячі голландських сімей опинилися у злиднях.

Йому вдалося відновитися, забезпечивши собі новий термін повноважень на дострокових виборах 2021 року. Проте минулого року його четвертий кабінет розпався через внутрішні розбіжності з приводу міграційної політики, що спонукало Рютте ухвалити рішення піти з національної політики.

За час свого довгого перебування на посаді глави Нідерландів він набув популярності, втілюючи голландський прагматизм та ощадливість і відмовляючись від атрибутів високої влади.

Відомий тим, що їздив велосипедом або водив уживаний Saab у Гаазі, він був відомий тим, що сам платив за свою каву і не вимагав відшкодування витрат, понесених при виконанні службових обов'язків. Він також викладав у середній школі у своєму рідному місті під час свого прем'єрства, і, як відомо, з'являвся на своїх щотижневих заняттях зі суспільствознавства навіть після того, як його кабінет обвалився у 2023 році.

За словами обізнаних джерел, ця манера поведінки перейшла і до НАТО, де він відмовився від звичайних безпекових послуг, що надаються генеральним секретарям.

Робота в НАТО не була його першим вибором після виходу з голландської політики. Спочатку він націлився на керівництво Європейською комісією, але був змушений відступити після того, як стало зрозуміло, що Урсула фон дер Ляєн збирається балотуватися на другий термін.

Але навіть тоді пост у НАТО не було гарантовано. Президент Румунії Клаус Йоханніс також брав участь у перегонах і був підтриманий східними європейцями, які спочатку не хотіли підтримувати Рютте через побоювання щодо дисбалансу в альянсі. Йому потрібно буде бути обережним, щоб маневрувати у цих почуттях.

Протягом 10-річного терміну Столтенберга колишні нейтральні країни Фінляндія та Швеція приєдналися після вторгнення в Україну слідом за Чорногорією та Північною Македонією як нові члени. Також є більше витрат на оборону з боку союзників та доступ до 500 тисяч боєздатних солдатів. Це дає Рютте надійну відправну точку для керування майбутніми ризиками.

"За останні 10 років у НАТО відбулася фундаментальна трансформація", - заявила Оана Лунгеску, аналітик лондонського аналітичного центру RUSI та колишній представник НАТО. "У нього найнадійніші плани оборони з часів Холодної війни".