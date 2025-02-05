Новий генпрокурор США планує перегляд справ проти Трампа

Новопризначений генеральний прокурор США Пем Бонді анонсувала перегляд справ проти Дональда Трампа, порушених прокуратурою Нью-Йорка. Очікується, що це буде частина її зусиль для стримування політизації Міністерства юстиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами анонімних джерел видання, Бонді, яка нещодавно склала присягу, має намір переглянути справи, порушені проти Дональда Трампа, зокрема ті, що стосуються його діяльності у Нью-Йорку.
Генпрокурор також планує опублікувати низку записок, спрямованих на попередження співробітників про дисциплінарну відповідальність за використання політичних переконань у службових справах.
Записки передбачають створення "Робочої групи з розробки зброї" для аналізу дій правоохоронців за часів адміністрації колишнього президента США Джо Байдена, щоб виявити можливі випадки "політизованого правосуддя".
Це включатиме перегляд двох федеральних справ проти Трампа, а також процесів, що розслідувалися прокурорами Нью-Йорка, зокрема справу про шахрайство на 454 мільйони доларів.
Водночас в одній з записок Бонді попередить кар’єрних чиновників Міністерства юстиції, що вони не можуть підміняти аргументи, які адміністрація Трампа висуває в суді, своїми політичними переконаннями, і що, якщо вони спробують, їх чекає дисциплінарна відповідальність або звільнення.
Нагадаємо, що ще в листопаді минулого року Трамп вирішив висунути колишнього генерального прокурора Флориди Памелу (Пем) Бонді на посаду керівника Міністерства юстиції.
Детальніше про те, що відомо про Бонді, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.