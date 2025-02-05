Новий генпрокурор США планує перегляд справ проти Трампа

За словами анонімних джерел видання, Бонді, яка нещодавно склала присягу, має намір переглянути справи, порушені проти Дональда Трампа, зокрема ті, що стосуються його діяльності у Нью-Йорку.

Генпрокурор також планує опублікувати низку записок, спрямованих на попередження співробітників про дисциплінарну відповідальність за використання політичних переконань у службових справах.

Записки передбачають створення "Робочої групи з розробки зброї" для аналізу дій правоохоронців за часів адміністрації колишнього президента США Джо Байдена, щоб виявити можливі випадки "політизованого правосуддя".

Це включатиме перегляд двох федеральних справ проти Трампа, а також процесів, що розслідувалися прокурорами Нью-Йорка, зокрема справу про шахрайство на 454 мільйони доларів.

Водночас в одній з записок Бонді попередить кар’єрних чиновників Міністерства юстиції, що вони не можуть підміняти аргументи, які адміністрація Трампа висуває в суді, своїми політичними переконаннями, і що, якщо вони спробують, їх чекає дисциплінарна відповідальність або звільнення.