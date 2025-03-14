Новий флагманський кросовер Skoda: опубліковані перші офіційні зображення

Новинку чеська марка анонсувала у рамках фінансового звіту за 2024 рік, який виявився успішним: Skoda продала 926 600 машин по всьому світу, наростивши частку на авторинку Європи до 5,9 відсотка.

Судячи з відео та зображень, новий кросовер від Skoda буде схожий на концепт Vision 7S, показаний ще в 2022 році. Подібність помітна у пропорціях, майже горизонтальній лінії даху, а також в оформленні передньої оптики та Т-подібних ліхтарів. Крім того, новинка успадкує підвіконну лінію Tornado Line. Цікаво, що Vision 7S отримав салон із незвичайною посадковою формулою 2+2+2+1 з дитячим сидінням, розташованим між першим та другим рядами проти ходу руху.

Подробиць про технічну складову майбутнього флагмана Skoda не розкрила. Дослідний Vision 7S базувався на платформі MEB концерну Volkswagen. Було заявлено батарею ємністю 89 кВт*год і запас ходу до 600 кілометрів.