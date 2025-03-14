Новый флагманский кроссовер Skoda: опубликованы первые официальные изображения

Новинку чешская марка анонсировала в рамках финансового отчета за 2024 год, который оказался успешным: Skoda продала 926 600 машин по всему миру, нарастив долю на авторынке Европы до 5,9 процента.

Судя по видео и изображениям, новый кроссовер от Skoda будет похож на концепт Vision 7S, показанный еще в 2022 году. Сходство заметно в пропорциях, почти горизонтальной линии крыши, а также в оформлении передней оптики и Т-образных фонарей. Кроме того, новинка унаследует подоконную линию Tornado Line. Интересно, что Vision 7S получил салон с необычной посадочной формулой 2+2+2+1 с детским сиденьем, расположенным между первым и вторым рядами против хода движения.

Подробностей о технической составляющей будущего флагмана Skoda не раскрыла. Опытный Vision 7S базировался на платформе MEB концерна Volkswagen. Была заявлена батарея емкостью 89 кВт*ч и запас хода до 600 километров.