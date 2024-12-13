Новий електричний кросовер Mercedes-AMG показали на першому офіційному фото

Відділення Mercedes-AMG вивело на тести другу модель, побудовану на новій електричній архітектурі AMG. EA. Безіменний кросовер проходить випробування на півночі Швеції, неподалік Полярного кола.

Тут при екстремально низьких температурах оцінюють роботу силової установки на рівні окремих компонентів і, як правило, перевіряють роботу мехатроніки. Відомо, що майбутній Mercedes-AMG SUV отримає електромотори з осьовим магнітним потоком і нову батарею.

Нова платформа підтримує дво- та тримоторні системи з віддачею понад 1000 кінських сил. Поставляти вузли буде фірма Yasa. Йому також обіцяно регулювання дорожнього просвіту і підвіску AMG Active Ride Control, роль стабілізаторів поперечної стійкості у якій виконують активні гідравлічні елементи.

При такій схемі стійки зв'язують гідравлічні магістралі, тиск у яких, а отже, і жорсткість, регулюється спеціальними клапанами. Гідравліка компенсує крени, причому за допомогою функції AMG Active Balance Control, яка є, наприклад, у оновленого G-Class, кутову жорсткість можна налаштувати на свій розсуд.