Новый электрический кроссовер Mercedes-AMG показали на первом официальном фото

Отделение Mercedes-AMG вывело на тесты вторую модель, построенную на новой электрической архитектуре AMG. EA. Безымянный кроссовер проходит испытания на севере Швеции, недалеко от Полярного круга.

Здесь при экстремально низких температурах оценивают работу силовой установки на уровне отдельных компонентов и, как правило, проверяют работу мехатроники. Известно, что будущий Mercedes-AMG SUV получит электромоторы с осевым магнитным потоком и новую батарею.

Новая платформа поддерживает двух- и трехмоторные системы с отдачей более 1000 лошадиных сил. Поставлять узлы будет фирма Yasa. Ему также обещана регулировка дорожного просвета и подвеска AMG Active Ride Control, роль стабилизаторов поперечной устойчивости в которой выполняют активные гидравлические элементы.

При такой схеме стойки связывают гидравлические магистрали, давление в которых, а следовательно, и жесткость, регулируется специальными клапанами. Гидравлика компенсирует крены, причём с помощью функции AMG Active Balance Control, которая есть, например, у обновлённого G-Class, угловую жёсткость можно настроить по своему усмотрению.