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Новий Duster, заміна Logan та кросовер: Renault в Україні презентувало одразу три новинки

Четвер 28 листопада 2024 10:16
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Новий Duster, заміна Logan та кросовер: Renault в Україні презентувало одразу три новинки Фото: Renault в Україні презентувало одразу три новинки (Костянтин Широкун, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Компанія Renault в Україні представила одразу три нових моделі – Renault Duster, Renault Taliant та Renault Kardian. Усі вони надійдуть у продаж у період з січня по березень 2025 року, оновивши модельний ряд пасажирських автомобілів Renault.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Перша новинка це – Renault Taliant. Міський седан може похвалитись найкращим в класі об’ємом багажного відділення – 510 літрів. Taliant матиме бензиновий двигун об’ємом 1,0 літра потужністю 100 сил та 2 рівні комплектації: authentic і evolution. Також на вибір запропоновано два види трансмісії: механічна (MT5) та автоматична (CVT).

Новий Duster, заміна Logan та кросовер: Renault в Україні презентувало одразу три новинки

Ціни на новинку з механічною коробкою передач починаються від 629 900 грн. Старт продажів – у другій половині січня 2025 року, але замовлення можна робити вже сьогодні.

Друга новинка – це Renault Duster. Третє покоління легендарного кросовера отримав нову платформу CMF-B. Вперше для моделі авто пропонується з технологією mild hybrid. Гібридна машина має систему повного приводу та потужний бензиновий двигун на 150 к.с. у поєднанні з роботизованою трансмісією EDC. Також для машини доступні добре відомий дизельний двигун і базова бензинова версія.

Новий Duster, заміна Logan та кросовер: Renault в Україні презентувало одразу три новинки

Duster матиме 3 рівні комплектації: authentic, evolution, techno, версії з переднім і повним приводом. Стартова ціна Renault Duster – від 829 900 грн. Старт продажів новинки запланований у другій половині січня 2025 року, але замовлення можна робити вже сьогодні.

Новий Duster, заміна Logan та кросовер: Renault в Україні презентувало одразу три новинки

Renault Kardian – це компактний кросовер з бензиновим двигуном об’ємом 1.0 л на 100 сил. Авто має 2 рівні комплектації: evolution і techno і 2 види трансмісії: механічну та автоматична (CVT).

Новий Duster, заміна Logan та кросовер: Renault в Україні презентувало одразу три новинки

Старт продажів – у березні 2025 року, тоді ж будуть оголошені ціни нового кросовера в модельному ряді Renault.

Новий Duster, заміна Logan та кросовер: Renault в Україні презентувало одразу три новинки

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