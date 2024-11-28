Новый Duster, замена Logan и кроссовер: Renault в Украине презентовало сразу три новинки

Компания Renault в Украине представила сразу три новых модели – Renault Duster, Renault Taliant и Renault Kardian. Все они поступят в продажу с января по март 2025 года, обновив модельный ряд пассажирских автомобилей Renault.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Первая новинка – Renault Taliant. Городской седан может похвастаться лучшим в классе объемом багажного отделения – 510 литров. Taliant будет иметь бензиновый двигатель объемом 1,0 литра мощностью 100 сил и 2 уровня комплектации: authentic и evolution. Также на выбор предложены два вида трансмиссии: механическая (MT5) и автоматическая (CVT).

Цены на новинку с механической коробкой передач начинаются с 629 900 грн. Старт продаж – во второй половине января 2025 года, но заказ можно делать уже сегодня.

Вторая новинка – это Renault Duster. Третье поколение легендарного кроссовера получило новую платформу CMF-B. В первый раз для модели авто предлагается с технологией mild hybrid. Гибридная машина имеет систему полного привода и мощный бензиновый двигатель на 150 л. в сочетании с роботизированной трансмиссией EDC. Также для машины доступны хорошо известный дизельный двигатель и базовая бензиновая версия.

Duster будет иметь 3 уровня комплектации: authentic, evolution, techno, версии с передним и полным приводом. Стартовая цена Renault Duster – от 829 900 грн. Старт продаж новинки запланирован во второй половине января 2025, но заказ можно делать уже сегодня.

Renault Kardian – это компактный кроссовер с бензиновым двигателем объемом 1.0 л на 100 сил. Авто имеет 2 уровня комплектации: evolution и techno и 2 вида трансмиссии: механическую и автоматическую (CVT).

Старт продаж – в марте 2025 года, тогда же будут объявлены цены нового кроссовера в модельном ряду Renault.