Новий баланс сил в Азії? Китай і Південна Корея налагоджують співпрацю

Так, у суботу на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC) у Південній Кореї президент Китаю Сі Цзіньпін проведе переговори з новим президентом Південної Кореї Лі Чже Міном.

Це перша зустріч двох лідерів від моменту вступу Лі на посаду у червні 2025 року та перший візит Сі до Сеула за останні 11 років.

Переговори проходитимуть на фоні поглиблення відносин між Сеулом і Вашингтоном, адже напередодні Південна Корея та США уклали масштабну угоду про торгівлю та інвестиції, за якою корейські компанії щороку вкладатимуть мільярди доларів у американську економіку.

Водночас економічні та торговельні відносини Південної Кореї з Китаєм ослабли, що залишає Сеул у складній ситуації посеред протистояння між США та КНР.

Головні теми зустрічі

Особлива увага під час зустрічі Лі Чже Міна буде приділена Північній Кореї, адже Китай залишається головним союзником Пхеньяна, забезпечуючи економічну підтримку країни, тоді як США та їхні союзники утримують санкції. Під час попередніх переговорів Сі Цзіньпін приймав лідерів Росії та Північної Кореї, що підтверджує стратегічне значення Пекіна для регіону.

Економічна ситуація також ускладнює балансування Південної Кореї: країна має зростаючий торговельний профіцит з США, але постійний дефіцит у торгівлі з Китаєм.

Водночас китайські санкції проти південнокорейської компанії Hanwha Ocean через плани інвестувати в американську морську промисловість підкреслюють тонку грань між економічними інтересами і геополітичними ризиками.

Лі Чже Мін прагне підтримувати рівновагу у відносинах між двома великими державами, водночас забезпечуючи економічну та оборонну безпеку Південної Кореї. Його переговори з Сі Цзіньпіном можуть стати важливим кроком у відновленні економічного та політичного діалогу між Сеулом і Пекіном після років напруженості та торговельних конфліктів.