Новий Audi A6 показали офіційно: з дизелем та лише універсал

В основу моделі лягла платформа PPC (Premium Platform Combustion), яка є подальшою еволюцією візка MLB Evo. Це означає, що уніфікація з електромобілями Audi A6 e-tron невелика і поширюється лише на окремі вузли та елементи.

У порівнянні з колишньою моделлю новий універсал став на 60 мм довше (4999 мм), але ширина тепер менша на 6 мм (1880 мм). Audi A6 Avant має ретельно опрацьовану аеродинаміку: заявлений коефіцієнт Cd - 0,25. У передньому бампері встановлені активні заслінки, які відкриваються лише за командою електроніки.

Інтер'єр оформлений так само, як і в інших сучасних Audi. На передній панелі штатно встановлено два екрани в єдиному вигнутому корпусі: "панель приладів" на 11,9 дюйми та мультимедійний дисплей на 14,5 дюйми. За доплату запропоновано третій екран діагоналлю 10,9 дюйми перед пасажиром.

Серед опцій є панорамний дах, який не має зсувної секції та шторки, зате є можливість затемнення окремих секторів. Також за доплату запропоновані аудіосистема Bang & Olufsen та чотиризонний клімат-контроль з іонізатором повітря. Багажник, в порівнянні з машиною минулого покоління, став помітно менше: 503 літри і 1534 літри зі складеним другим рядом, тоді як раніше було 565 і 1680 літрів відповідно.

Універсали Audi A6 Avant будуть оснащувати гібридною системою MHEV Plus, що передбачає не тільки 48-вольтовий стартер-генератор з ремінним приводом, а й окремий тяговий електромотор, який пристикований до коробки передач і передає тягу на вихідний вал через одноступінчастий редуктор. Потужність цього мотора – всього 24 к.с., він дозволяє пересуватися на чистій електротязі, наприклад, під час паркування. А в інших режимах цей електромотор просто допомагає ДВЗ і забезпечує рекуперацію до 25 кВт. Живиться він від літій-залізо-фосфатної батареї ємністю 1,7 кВт*год.

Для авто запропоновано кілька двигунів: 2.0 TDI на 204 к.с., бензиновий турбомотор V6 3.0 TFSI (367 к.с.), а також базовий бензиновий варіант – 2.0 TFSI (204 к.с.). Всі три версії працюють з семиступінчастим "роботом" S ​​tronic з двома зчепленнями.

Виробництво моделі Audi A6 розпочнеться на заводі у Німеччині, на європейському ринку універсали нового покоління з'являться вже у травні за ціною від 58 тисяч євро.